Worshippers gathered at Lichfield Cathedral at the break of dawn for a candle-lit service to mark Easter Sunday.

(Aaron Chown/PA)

The Easter Vigil and Holy Eucharist mark the Christian belief in the resurrection of Christ.

